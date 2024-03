Ursula | adesso vattene! Ecco perché un bis di von der Leyen sarebbe un errore

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di domenica 3 marzo 2024) Il 19 febbraio scorso, la presidente della Commissione europeavon derha annunciato la sua volontà di rimanere in carica per un secondo mandato. Candidatura come capolista (“Spitzenkandidat”) che sarà ufficializzata al Congresso del Partito Popolare Europeo (Ppe) che si terrà il 6-7 marzo a Bucarest, in Romania. Secondo i sondaggi, dopo le elezioni europee, InsideOver.