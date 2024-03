Uomini e Donne | famosissima ex tronista annuncia di essere in dolce attesa | “Stiamo esplodendo d’amore!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 3 marzo 2024) L’exdiLudovica Valli hato diindel suo terzo figlio. L’influencer, già mamma di Anastasia e Otto Edoardo – frutto dell’amore con Gianmaria Di Gregorio – ha comunicato la notizia sui social, dapprima in una Instagram story in cui ha scritto: Era impossibile tenervelo ancora nascosto, qui. Poi, ha condiviso un reel in cui ha mostrato il pancione, baciato dal compagno e dai due figli. Al post, la minore delle sorelle Valli ha aggiunto la seguente didascalia: La “cosa” più inaspettata di tutta la nostra vita insieme. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli ...