Undertaker | “Quella volta in cui Vince si infuriò con me”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 3 marzo 2024) TheMcMahon hanno condiviso una stretta relazione dietro le quinte sin dagli anni ’90. L’uomo dietro il minaccioso personaggio, Mark Calaway, non aveva tatuaggi quando è entrato nella WWE nel 1990. La gimmick di, creata da McMahon, ha visto l’ex presidente della WWE occuparsi della presentazione del personaggio soprannaturale in ogni dettaglio, creando uno dei più grandi personaggi della storia del wrestling. “Mi ha sgridato come un cane” Nel corso del suo podcast Six Feet Under with Mark Calaway, Theha parlato della reazione di McMahon quando ha visto un tatuaggio sul suo braccio, rivelando che McMahon era assolutamente furioso perché odiava i tatuaggi: “Ricordo che mi presentai evide il mio braccio. Oh, mio Dio, mi ha sgridato come un cane: ...