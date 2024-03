Una Todde non fa primavera

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 3 marzo 2024) L’insperata vittoria ottenuta in Sardegna continua ad alimentare i sogni di gloria del centrosinistra. Dopo un susseguirsi di batoste elettorali senza precedenti, l’exploit di Alessandrarestituisce nuove speranze e aspettative ai partiti di opposizione, desiderosi di bissare il risultato raggiunto in terra sarda e ripetersi nei prossimi appuntamenti regionali in Abruzzo, Basilicata e Piemonte. Romantico sì, certo, ma alt, fermi tutti, stop alle false illusioni e risintonizzarsi sulle crude frequenze del mondo reale, please. Per chi non lo avesse ancora compreso, l’esito della tornata elettorale sarda è figlio dei demeriti del centrodestra più che dei meriti del centrosinistra. La scelta del candidato sbagliato (Paolo Truzzu) è infatti pesata come un macigno sul risultato finale della partita. Le frizioni tra i partiti di governo (principalmente FdI e Lega) e la ...