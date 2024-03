Una non scontata vittoria in Abruzzo non cancellerà gli errori di Meloni L’opinione di Cazzola

(Di domenica 3 marzo 2024) Domenica prossima si vota per eleggere presidente e Consiglio regionale dell’. L’esito della consultazione dimostrerà se per il centrodestra la sconfitta in Sardegna è stato un caso che si è aperto e chiuso entro i confini dell’Isola oppure se è stato il primo segnale di una tendenza al declino della attuale maggioranza e all’esaurimento della spinta propulsiva di Giorgia. L’analisi dell’insuccesso in Sardegna è astata attribuita a un errore nella scelta del candidato, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, imposto da, leader di Fratelli d’Italia, agli alleati nel quadro di un riequilibrio tra i partiti della coalizione in conseguenza del rovesciamento dei rapporti di forza nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022. In realtà, quella di Truzzu non si è rivelata una scelta particolarmente felice, visto che è stato ...

I concorrenti di questo Grande Fratello a quanto pare non hanno seguito le ultime edizioni del reality e le vicende degli ex gieffini, visto che alcuni di ... (biccy)

Eccellenze Meridionali Raffaello Tonon attacca senza pietà una gieffina : "Non è la Mondaini , è una miracolata" Scopriamo insieme cosa hanno in mente i ... (eccellenzemeridionali)

Carlo Ancelotti ha commentato a caldo il pareggio per 2-2 tra Valencia e Real Madrid , soffermandosi in particolare sul gol negato a Jude Bellingham al 98? con ... (sportface)

Così il ministro della Difesa dopo il primo drone degli Houthi abbattutto dalla marina italiana. Sottolinea in un'intervista al Corriere come in questa ... (huffingtonpost)

Bayern, Tuchel a rischio esonero: ci sarà contro la Lazio: Accuse del tecnico ai giocatori dopo il pari di Friburgo, l'atmosfera è tesa e la Bild getta ombre sulla sua presenza contro i biancocelesti ...corrieredellosport

Torino, Cairo non ci sta: "Gli arbitri ci hanno tolto un mare di punti": Non so perché siano stati dati: probabilmente la ragione è relativa a Toro-Sassuolo con 15 minuti di assenza, ma era una protesta pacifica… Non capisco, non so il motivo ma non mi metto a contestare ...tuttonapoli

Hamas: "Se Israele accetta le nostre richieste, tregua in 24 ore". Riprendono i colloqui al Cairo ma senza Tel Aviv: Una tregua nella Striscia di Gaza è possibile "entro 24 o 48 ... hanno confermato l'arrivo delle delegazioni per i colloqui, a cui di norma Hamas non partecipa direttamente. Nessun rappresentante di ...huffingtonpost