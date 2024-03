Una banda senza scrupoli Immigrazione clandestina | pakistano e complici arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Da Siena a Turate, coinvolto in una rete di favoreggiamento dell’di connazionali pakistani, che nelle ultime ore lo ha condotto in carcere. Qaiser Raza, 33 anni, accusato di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato rintracciato dalla Squadra Mobile di Como a Turate, e arrestato in esecuzione di un provvedimento di fermo, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, che ha raggiunto 9 persone. Secondo le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Siena, quattro indagati farebbero parte, con vari ruoli, di una associazione che organizzava l’ingresso illegale di più connazionali irregolari, mentre gli altri avrebbero un ruolo di concorso a vario titolo. Le indagini erano partite un anno fa, da un’aggressione a due pakistani da parte di più persone, successivamente ritenute appartenenti al gruppo ...