Una 17enne stuprata in ritiro da tre atleti Scherma | lo scandalo che sconvolge l' Italia

(Di domenica 3 marzo 2024) Nuovonel mondo dello sportno. Dopo la chat di alcuniin Veneto con contenuti sessuali e razzisti, è il mondo della Federa venire sconvolto: una campionessadella squadra dell'Uzbekistan sarebbe stata abusata da tre schermidori azzurri neldi Chianciano Terme. Lo stupro di gruppo sarebbe avvenuto tra il 4 e il 5 agosto scorso durante unpre-estivo nella località toscana in provincia di Siena a cui partecipavano più squadre di varie Federazioni. Sull'abuso indaga ora la Procura di Siena: iscritti due de trecoinvolti, mentre il terzo è minorenne, come riporta il Messaggero. Nel sangue della vittima sono state rinvenute tracce di alcol e sostanze stupefacenti. "C'è un'inerzia da ...

