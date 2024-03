Un Posto al Sole Anticipazioni 4 marzo 2024 | Ida nel panico Suo padre sta sempre più male

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di domenica 3 marzo 2024) Scopriamo ledella Puntata di Unalin onda il 4. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Ida è in ansia per suo, la cui salute è in netto peggioramento. La ragazza non potrà però accettare l'aiuto di Diego. Marina comincerà a mettere in dubbio di poter fare da madre a Tommaso.