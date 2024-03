Un neonato rapito dall' ospedale di Pisa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 3 marzo 2024) AGI - In Toscana le forze dell'ordine sono alla ricerca delportato via dal reparto di terapia sub intensiva dell'Santa Chiara dimercoledì scorso, il 28 febbraio. Il piccolo, nato il 21 febbraio, ha bisogno di cure. Il padre di origine straniera che lo ha portato viaa struttura ha minacciato un infermiere che cercava di fermarlo prima di consegnarlo a un conoscente. Ilora sarebbe con la madre che temeva che le venisse tolto il piccolo come accaduto con altri figli dati in affidamento, visto che la coppia è nota alle forze dell'ordine ed era partita una segnalazione per il quadro sanitario del bambino. Il papà e la mamma avrebbero dovuto incontrare gli assistenti sociali, anche se non risultavano ancora provvedimenti restrittivi. La donna non si trova in città e si ...