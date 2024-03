Un italiano su due è in sovrappeso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 3 marzo 2024) AGI - Quasi unmaggiorenne su due (46%), per un totale di circa 23 milioni di persone, è ino obeso, un fattore di rischio che favorisce molte malattie come problemi cardiocircolatori, diabete, ipertensione, infarto e certi tipi di cancro. E' quanto emerge da una analisi di Coldiretti sulla base degli ultimi dati Istat, diffusa in occasione della Giornata mondiale dell'obesità che si celebra il 4 marzo. L'eccesso di peso interessa il 35% della popolazione italiana adulta, con l'11% è addirittura obeso. Più obesi tra gli uomini, in aumento i giovani. Una situazione più grave per gli uomini, dove le percentuali salgono rispettivamente al 43% e al 12%. Meglio le donne, dove i problemi di eccesso ponderale riguardano il 28% della popolazione, mentre è uguale la quota di quelle obese. Ma il fenomeno, purtroppo, non risparmia neppure ...