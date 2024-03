Un Bologna no limits

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Dopo aver visto il capolavoro di Bergamo possiamo dirlo: questoè senza limiti. E non tanto perché sei successi rossoblù di fila in serie A non si vedevano da sessant’anni, ma perché quella di Thiago Motta è diventata una squadra in grado di vincere in tutti i modi possibili: nei giorni storti (come contro il Sassuolo), dominando senza correre alcun pericolo (come contro Lecce e Verona), sapendo soffrire e poi rinascere tra le mura amiche delle ‘grandi’ (vedi alle voci Lazio e, appunto, Atalanta) e infine dando una lezione di gioco alle cosiddette pari grado (come con la Fiorentina). Ilsi è trasformato, al di là della retorica e delle emozioni che certe vittorie producono – e comunque quanti sono in grado di ribaltare l’Atalanta in quattro minuti al Gewiss Stadium? Pochi, pochissimi in Europa – in una squadra tremendamente solida. ...