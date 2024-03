ULTIM’ORA- Infortunio serio per un top della Serie A | fantallenatori disperati

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 3 marzo 2024) Arrivano bruttissime notizie arrivano dal primo pomeriggioA,e tifosi restano con il fiato sospeso. Doveva essere un pomeriggio avvincente e, invece, alla prima partitadomenica arriva un colpo di scena che lascia tutti con il fiato sospeso. La notizia sta ovviamente circolando su tutti i media, ma al momento è ancora presto per capire cosa sia realmente accaduto. Si sta svolgendo la 27esima giornata diA e, al Bentegodi, nel match del lunch time, va in scena un vero e proprio scontro, con l’Hellas di Baroni che ospita il Sassuolo alla prima di Ballardini: entrambe le formazioni a 20 punti sono in piena lotta retrocessione e hanno disperatamente bisogno di punti. Gli ospiti hanno vissuto una settimana complicata, in 3 giorni sono arrivate due sconfitte in casa ai ...