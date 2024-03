Ue | Crosetto | ‘importante difesa comune per tutelare interessi stati europei’**

Nave Duilio, il comandante: "Abbiamo reagito per autodifesa a traccia aerea sconosciuta": Leggi su Sky TG24 l'articolo Nave Duilio, il comandante: 'Abbiamo reagito per autodifesa a traccia aerea sconosciuta' ...tg24.sky

Aspides, perché l'Italia è in prima linea nel Mar Rosso il tema cruciale dell'autonomia Ue (e c'entra Trump): La missione Aspides è entrata pienamente in azione e segna un punto di rottura nello strategico quadrante del Mar Rosso. L'operazione ...msn

Attacco Houthi a nave italiana Duilio in Mar Rosso, Crosetto: "E' terrorismo": Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera in cui sottolinea come che in questa situazione "è tempo di cambiare la nostra idea di difesa, dalle fondamenta". L ...adnkronos