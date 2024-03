Ucraina | Travaglio sul Nove | “Macron vuole inviare truppe Nato? Un idiota E la von Der Leyen con la corsa al riarmo è una pazza”

(Di domenica 3 marzo 2024) “C’è unaalla guerra? Ursula von derè unamentreè un”. Così Marcoad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sabato sera sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, ha commentato le dichiarazioni belliciste della presidente della Commissione europea – Servono più armi, dobbiamo produrne come fatto con i vaccini” – e del presidente francese che il 27 febbraio nella Conferenza di Parigi ha detto: “L’invio diinnon deve essere escluso”. “Abbiamo sentito unae un. – ha detto il giornalista – Unperchégià ha problemi con due forze di orientamento ...

