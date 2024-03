Ucraina | Mosca | 38 droni di Kiev abbattuti sulla Crimea

(Di domenica 3 marzo 2024)afferma che ben 38ucraini sono stati distrutti stanotte dalle difese aere russe. "E' stato sventato un tentativo del regime didi effettuare un attacco terroristico contro obiettivi della Repubblica diutilizzando velivoli senza pilota ad ala fissa", ha affermato il Ministero della Difesa russo in un comunicato citato dall'agenzia di stampa Tass. Le autorità russe dihanno comunicato intanto che è ripreso il traffico veicolare sul Ponte di Kerch, interrotto nella notte in seguito a esplosioni nella zona di Feodosia.

Mosca , 2 mar. (Adnkronos) - Le unità del Battaglione Sud russo hanno migliorato la loro posizione in prima linea nell'area di Donetsk, facendo perdere al ... (liberoquotidiano)

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Attacco russo a Odessa: almeno 8 vittime, anche un bambino: Di Redazione Online Le notizie sulla guerra in Ucraina di domenica 3 marzo, in diretta. Drone su edificio residenziale e San Pietroburgo • È il 739° giorno di guerra in Ucraina. • Raid russo su Odessa ...informazione

Enrico Borghi (Copasir): “Troppa fascinazione per la propaganda russa, Mosca punta alla disinformazione in vista delle europee”: L’allarme del componente del Comitato parlamentare per la sicurezza: “C’è un salto di qualità da parte del Cremlino” ...repubblica