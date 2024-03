Ucraina | la guerra causa inquinamento e danni ambientali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 3 marzo 2024) Testo di Elita Viola della redazione dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile Tonnellate di CO2 e sostanze tossiche prodotte dall’invasione russa avvelenano l’ambiente, oltre che le popolazioni coinvolte. Lo rivela uno studio, pubblicato il 29 febbraio 2024, che ha stimato l’generato in un anno e mezzo di conflitto”. 150 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica e altri gas serra dispersi in atmosfera in 18 mesi di, da quando la Russia ha invaso l’, ovvero l’equivalente della CO2 emessa in un anno da un Paese fortemente industrializzato come ad esempio il Belgio: è quanto emerge dal rapporto “Climate damage caused by Russia’s war in Ukraine”, (https://climatefocus.com/publications/ukraine-war-climate-damage-updated/) frutto dell’Iniziativa di Ghg Accounting of War, un gruppo ...