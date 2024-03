Ucraina | Borghi Iv a Gori | ' Pd tragga conseguenze su Conte'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Caro Giorgio, questo parallelismo non fa che acuire la contraddizione in cui il 'nuovo Pd' si è infilato. Ti è chiaro che il Nazareno è tornato alla stagione del 'fortissimo punto di riferimento progressista', illudendosi che le questioni di politica estera, difesa e sicurezza possano finire in cavalleria e che si possa imporre una lettura ideologica e provinciale dentro la corsia preferenziale di alleanza con il M5S? La realtà si imporrà duramente, perché non si può costruire una coalizione di governo prescindendo da un coerente quadro di politica estera. E se -come dici-è la voce italiana di Putin, bisogna trarre le conclusioni". Lo scrive su twitter il senatore Enrico, commentando un post di Giorgio