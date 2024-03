Ucraina | Berlino | ‘non abbiamo dato via libera a fornitura missili Taurus a Kiev’

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 mar. (Adnkronos) – L?esercito tedesco ha discusso diversi scenari, ma ciò non significa il viaalladida crocieraalle forze armate ucraine. Lo ha affermato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in relazione alla comparsa sui media russi di una conversazione tra militari tedeschi di alto rango sui piani di attacco al ponte di Crimea.“Penso che i militari abbiano fatto quello che dovevano fare. Stanno pensando a diversi scenari senza pianificare nulla in alcun modo e senza lasciare dubbi al riguardo”, ha detto Pistorius ai giornalisti. “Né io né il cancelliereil viaall’uso dei”, ha sottolineato. L'articolo CalcioWeb.

