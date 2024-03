Ubriaco perseguita la ex sotto casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Continuava a tormentare la sua ex, si presentavasua e dei suoi figli, nonostante un ordine del giudice glielo avesse proibito. Nella serata di venerdì 23 febbraio a Cesano Maderno i carabinieri della locale Tenenza di hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne Italiano del luogo, poiché responsabile della violazione di un ordine di protezione e contestuale divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale Civile di Monza. L’intervento è avvenuto su richiesta dell’ex compagna dell’uomo, spaventata per la propria incolumità e per quella dei propri figli poiché l’uomo, già colpito dal provvedimento giudiziario, si era recato presso il domicilio della donna e continuava a suonare insistentemente al citofono dell’abitazione da cui avrebbe dovuto mantenersi distante almeno 200 metri. Giunti sul posto, i militari ...