TvTalk dà del “ferragnista” a Michel Dessì che replica via Instagram

(Di domenica 3 marzo 2024) “Questa settimana è stato interessante il polverone mediatico sulla separazione dei Ferragnez che ha acceso molto la tv“, ha esordito così Massimo Bernardini aprendo il dibattito asu Chiara Ferragni e Fedez. La notizia della separazione fra i due è stata infatti discussa in molte trasmissioni televisive e pure in un paio di telegiornali, compreso il Tg1. Fra i personaggi di spicco di questo spaccato televisivo c’è senza dubbio, inviato di Pomeriggio Cinque, che nel corso delle ultime settimane ha più volte incrociato i due diretti interessati. “Da esperto di comunicazione ho una domanda per Linus.è diventato una nuova figura della comunicazione: c’era il quirinalista, il vaticanista e ora il. Una figura che ci mancava, no?“, ha chiesto a ...