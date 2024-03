Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 3 marzo 2024) Il miracolo cinese sta tramontando. Disoccupazione giovanile e calo demografico, settore immobiliare in crisi, produzione industriale ben sotto le attese e investimenti esteri in fuga: l'economia cinese non se la sta cavando benissimo. Con la pandemia di coronavirus e le conseguenti restrizioni...