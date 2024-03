Turista inglese violentata nei bagni di un bar di Napoli | arrestato barman | incastrato dal Dna sugli indumenti

In carcere un 27enne napoletano, gestore di una spritzeria nei Decumani : sarebbe il responsabile della violenza sessuale ai danni di una giovane Turista ... (fanpage)

Un ragazzo di 27 anni, dipendente di un pub in via dei Tribunali, in zona Decumani a Napoli, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti ... (ildifforme)