Turismo | Italia in ripresa ma Spagna e Turchia fanno meglio anche grazie ai mega-aeroporti

In un contesto di rapida evoluzione, Dublino si erge come la Capitale Europea del Turismo Intelligente 2024 , pioniera nell’innovazione e nella sostenibilità. ... (moltouomo)

Bari, 22/02/2024 – Oltre un centinaio di eventi distribuiti in 8 sale conferenze e una decina di aree tematiche con la presenza di oltre 400 relatori per ... (sbircialanotizia)

Turismo, Del Beato: “Futuro passa per la valorizzazione delle aree interne”: Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci (non) personalizzati.laquilablog

Turismo, CULTURA E TERRITORIO: DEL BEATO, “RETE DI COMUNI, INVESTIMENTI E SERVIZI PER AREE INTERNE”: L’AQUILA – “Turismo, cultura e territorio non sono concetti astratti ... Così Tiziana Del Beato, consigliere comunale dell’Aquila e candidata con Fratelli d’Italia alle regionali del 10 marzo. Del ...abruzzoweb

Un museo dell’arte Italiana Idea praticabile ma a certe condizioni: In Italia non esiste il museo dell’arte Italiana. Non si tratta di un’affermazione paradossale ma di un fatto ovvio per gli specialisti ma non ...ilsole24ore