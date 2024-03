Turismo delle radici | chiuso il bando | 5 milioni di euro per il 15% dei comuni italiani

(Di domenica 3 marzo 2024) Grazie aldel progetto del Pnrr dedicato al ‘’, il 15% dei“riceverà un finanziamento” da 5diper l’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali che abbiano un legame con letà all’estero, attività di digitalizzazione di archivi e attivazione di laboratori per produzioni artigianali tipiche del territorio, anche se “vorrei allargare” il possibile utilizzo dei fondi “anche alla realizzazione di miglioramenti infrastrutturali, ma questa è un’idea che bolle in pentola”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina. Tajani ha annunciato la chiusura delper i piccoli ...

