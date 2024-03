Trump vince anche i caucus dell' Idaho

(Di domenica 3 marzo 2024) 3.00ha vintoin, dopo aver trionfato in Missouri e alla convention dei repubblicani in Michiganha fatto un passo avanti verso la conquistaa nomination repubblicana,ndo in un giorno solo tre elezioni interne: i duein Missouri ee la convention repubblicana in Michigan dopo aver trionfato alle primarie martedì scorso. Finora l'ex presidente Usa ha vinto tutte le consultazioni del Grand old party e si apprestaa trionfare al Super Tuesday quando voteranno 15 stati.

Donald Trump batte Nikki Haley vince le primarie repubblicane in Michigan . Lo affermano i media americani, fra i quali l'Associated Press e Nbc. (quotidiano)

Le primarie in Michigan hanno confermato che gli elettori si stanno orientando verso un nuovo scontro tra Biden e Trump , in attesa del Super Tuesday il 5 ... (fanpage)

Primarie in Michigan : Trump vince ma il movimento degli ‘uncommitted’ crea tensioni nel campo repubblicano Nella recente tornata di Primarie in Michigan , ... (puntomagazine)

Donald Trump batte Nikki Haley , vince le prime in Michigan e compie un nuovo passo verso la nomination. Vittoria anche per Joe Biden anche se il voto degli ... (gazzettadelsud)

Donald Trump ha vinto anche i caucus in Idaho, dopo aver trionfato a quelli in Missouri e alla convention dei repubblicani in Michigan. Trump ha fatto un passo ... (quotidiano)

Trump stravince i caucus in Missouri mentre i sondaggi danno Biden in difficoltà: Inoltre, Trump ha conquistato la convention del partito in Michigan ... Alle primarie di martedì, il tycoon ha vinto con uno scarto di 40 punti rispetto all’ex governatrice della Carolina del Sud, ...globalist

Donald Trump vince i caucus in Missouri: Donald Trump ha continuato il suo percorso verso la nomination repubblicana per la Casa Bianca con una vittoria schiacciante nei caucus del partito in Missouri. Il tycoon ha conquistato l’88% dei voti ...online-news