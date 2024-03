Trump ha vinto i caucus in Michigan | Missouri e Idaho

(Di domenica 3 marzo 2024) Sabato, l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldhale primarie del Partito Repubblicano in, ine in, battendo di molto l’altra principale candidata, Nikki Haleyha fatto un passo avanti verso la conquista della nomination repubblicana, vincendo in un giorno solo tre elezioni interne: i dueine la convention repubblicana indopo aver trionfato alle primarie martedì scorso. Finora l’ex presidente Usa hatutte le consultazioni del Grand old party e si appresta a trionfare al Super Tuesday del 5 marzo. Con la vittoria di oggi,ha ottenuto 32 delegati in, 39 in ...

Trump vince anche i caucus dell'Idaho: 3.00 Trump vince anche i caucus dell'Idaho Trump ha vinto anche i caucus in Idaho, dopo aver trionfato in Missouri e alla convention dei repubblicani in Michigan Trump ha fatto un passo avanti verso ...servizitelevideo.rai

Trump vince anche in Idalho: passo avanti verso la conquista della nomination Repubblicana: L'ex presidente Donald Trump ha vinto i caucus, le assemblee degli iscritti Repubblicani, in Idaho. E' quanto prevede la Cnn attraverso le proiezioni. In gioco ci sono trentadue delegati. Nel 2016 in ...repubblica

Primarie USA: Trump vince in Idaho e Missouri alle convention repubblicane. Vittoria in tutte le convention Grand Old party: USA - Trump ha vinto anche i caucus in Idaho, dopo aver trionfato in Missouri e alla convention dei repubblicani in Michigan Trump ha fatto un passo avanti verso la conquista della nomination repubbli ...primapress