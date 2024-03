Trump domina ovunque alla vigilia del “Super Tuesday” | Vittoria schiacciante

(Di domenica 3 marzo 2024) L'ex presidente si aggiudica tutti i delegati in palio in Michigan, Idaho e Missouri, allungando in maniera forse decisiva nei confronti di Nikki Haley. Martedì in palio ci sarà più di un terzo dei delegaticonvention di luglio e i sondaggi parlano di un vantaggioda parte di

Donald Trump lancia un chiaro messaggio a Joe Biden in vista delle prossime elezioni di novembre. Ed ora la strada per l’attuale inquilino della Casa Bianca è ... (cityrumors)

L’ex presidente Donald Trump stravince anche in South Carolina e continua la sua marcia verso la nomination repubblicana alla presidenza Usa. La competitor ... (laprimapagina)

Trump e Biden trionfano in Michigan, sondaggi indicano un vantaggio per i Repubblicani: Nelle recenti primarie, sia l'ex presidente Donald Trump che l'attuale presidente Joe Biden hanno ottenuto vittorie significative. Entrambi hanno vinto le primarie nel Michigan, uno stato chiave per l ...informazione

Usa 2024, Trump vince anche i caucus dell'Idaho: (ANSA) - WASHINGTON, 02 MAR - Donald Trump ha vinto anche i caucus in Idaho, dopo aver trionfato a quelli in Missouri e alla convention dei repubblicani in Michigan. Trump ha fatto un passo avanti ver ...corrieredellosport

Primarie Michigan: vincono Trump e Biden: La sua rivale, Nikki Haley, si è invece fermata al 26,6%. Con la quinta vittoria consecutiva, Trump continua a dominare le primarie del GOP. Haley invece ancora una volta non è riuscita ad ottenere ...periodicodaily