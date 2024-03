Trump conquista tutti i delegati in gioco alla convention GOP del Michigan nel mezzo di una battaglia per la leadership

Roma, 22 gen – Lo avevamo sottolineato già dopo le elezioni in Iowa: Donald Trump è un fenomeno culturale, interno al partito repubblicano e non solo, più che ... (ilprimatonazionale)

Elezioni Usa 2024, Trump vince caucus in Missouri e convention in Michigan: Il tycoon ha ottenuto l'88% dei voti, una vittoria facile come previsto, contro circa il 12% di Nikki Halei. L'ex presidente si è aggiudicato anche la convention del partito in Michigan dopo aver ...tg24.sky

Usa 2024, Trump vince caucus in Missouri e convention in Michigan: Il tycoon ha ottenuto l'88% dei voti, confermando le previsioni, contro circa il 12% di Nikki Haley ...tgcom24.mediaset

Trump vince i caucus in Missouri e la convention in Michigan: Donald Trump ha vinto a valanga i caucus del partito repubblicano in Missouri conquistando altri delegati necessari a conquistare la nomination repubblicana per la Casa Bianca.ansa