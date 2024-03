(Di domenica 3 marzo 2024) Nuovi dati negativi sull'operato del presidente americano che, in uno del New York Times, raggiunge il livello record di elettori insoddisfatti dall'inizio della presidenza dem. Intanto, solo la minoranza degli americani segue l'andamento delle elezioni per la Casa Bianca

La lunga strada delle Primarie repubblicane negli Stati Uniti inizia. Si vota in Iowa, il primo Stato a essere chiamato al voto per scegliere il candidato. ... (lanotiziagiornale)

Donald Trump ha presenta to la sua linea di scarpe , dorate , ovviamente (vendute alla modica cifra di 399 dollari). Lo ha fatto allo Sneackers Com, l’evento di ... (ilfattoquotidiano)

"Trump avanti di cinque punti". Il crollo di Biden nei sondaggi: Se le elezioni per la Casa Bianca si svolgessero oggi solo il 43% degli elettori registrati voterebbe per Joe Biden contro il 48% del suo sfidante, il repubblicano Donald Trump. A certificare il ...ilgiornale

Trump vince anche i caucus dell'Idaho: dopo aver trionfato in Missouri e alla convention dei repubblicani in Michigan Trump ha fatto un passo avanti verso la conquista della nomination repubblica- na, vincendo in un giorno solo tre ele- ...servizitelevideo.rai

Elezioni Usa 2024, Trump vince caucus in Missouri e convention in Michigan: al tycoon l’88% dei voti: Donald Trump vince caucus in Missouri e Idaho, poi la convention in Michigan: le ultime notizie e cosa sta succedendo negli Usa ...tag24