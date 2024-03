Truffano gli Anziani Fingendosi Avvocato e Carabiniere | Ecco Dove | l' Appello del Sindaco

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 3 marzo 2024) Chieti - Una coppia è caduta vittima di truffatori che si sono spacciati per avvocati e carabinieri, e ilMario Zulli ha lanciato undi allerta attraverso i social media. "I truffatori,e carabinieri, hanno contattato telefonicamente la coppia, informandoli del presunto arresto del figlio per un incidente stradale", spiega il. "Successivamente, hanno richiesto il pagamento di una cauzione e si sono recati presso l'abitazione delle vittime, sfruttando la situazione emotiva, per ottenere denaro, oro e carte di credito". L'episodio è stato denunciato alle autorità competenti. "Invito tutti a prestare la massima attenzione", ha dichiarato il, "e a segnalare immediatamente alle forze dell'ordine o a me eventuali telefonate sospette e la ...