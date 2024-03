Troppo lavoro per Camilla | la regina si prende una pausa dagli impegni reali

(Di domenica 3 marzo 2024)ha trascorso gran parte del mese di febbraio a sostituire il marito, Re Carlo, in cura per il cancro. E ora sarebbe «esausta»

Roma, 12 feb. (Lab Italia ) - "Alzare i salari e migliorare la qualità del Lavoro deve essere la priorità per favorire la crescita del Paese e per valorizzare e ... (liberoquotidiano)

Ilva e la crisi senza fine : è troppo tardi per salvare 20mila posti di lavoro? Segui la diretta con Peter Gomez e il giornalista Andrea Tundo L'articolo Ilva ... (ilfattoquotidiano)

Andare in pensione anticipata a 54 anni per godersi la vita e non essere schiavi dei ritmi aziendali: una scelta che molti sognano e che qualcuno porta a ... (ilfattoquotidiano)

Royal Family, la regina Camilla si prende una vacanza: "E' esausta dopo tanto lavoro" - SulPanaro | News: La TARI, la tassa sui rifiuti, è un tributo dovuto da tutti i proprietari e gli occupanti di immobili, a titolo di corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Esiste però ...informazione

Calcio: Ranieri, "vinta una gara che potevano perdere": "E' stata una partita di sofferenza, in alcuni momenti della gara eravamo Troppo larghi e questo non va bene. Stiamo lavorando per correggere anche questi aspetti. (ANSA) ...ansa

Il Verona batte il Sassuolo 1-0 e tira il fiato. Ma non Troppo: Il Verona batte il Sassuolo 1-0 e tira il fiato. Ma fino a un certo punto perché è vero che in classifica passa a 23 punti, ma ancora non esce dalla zona retrocessione perché è stato raggiunto dal Cag ...giornaleadige