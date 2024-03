Trento | si vota la legge per il via libera all’abbattimento degli orsi | specie protetta | domani protesta degli animalisti davanti alla sede della provincia

(Di domenica 3 marzo 2024) Ieri si sono anche incatenati ai cancelli del Casteller, il lager dei plantigradi, per avere notizie di JJ4 e M49, rinchiusi nel centro. Il disegno prevede l’uccisione di 8 plantigradi l’anno. Oipa: “Fugatti non sa cosa sia la gestionebiodiversità”

Manfredi con Pd e M5S, prove di “campo largo”: «Sì al modello Napoli»: La reunion è al Circolo artistico di piazza Trieste e Trento, luogo simbolo del centrosinistra e l ... dei cittadini come la sanità» e su De Luca ha pochi dubbi: «Si vota tra qualche anno dobbiamo ...ilmattino

Ultima di Regular Season per completare la griglia Play Off: Domenica 3 marzo tutte le sei partite del turno. Da definire le posizioni che vanno dal terzo a settimo posto, già certo il primo di Trento, il secondo di Perugia e l'ottavo di Modena ...tuttosport

Garda oltre i limiti (come a Sirmione), ma il deflusso non andrà oltre i 180: «il Mincio non li regge». Ipotesi rinvio apertura galleria Adige: «La situazione è abbastanza sotto controllo», dice il segretario generale della Comunità del Garda Ceresa. Ma «il Mincio non è in grado di sopportare più di quello che già riceve a causa, anche, dei s ...brescia.corriere