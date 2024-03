“Tremo di paura e piango” | Chiara Ferragni prima di Che tempo che fa | fragilità ed ammissioni

L'influencer è attesa stasera da Fabio Fazio per un'intervista esclusiva, che probabilmente la vedrà in una nuova veste, quella di una donna fragile e ... (vanityfair)

Chiara Ferragni in ansia prima dell’intervista a Che tempo che fa Mancano poche ore all’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa: l’influencer non ha ... (tpi)

Giorgia Soleri: “Mi tratto da regina”. Poi il misterioso annuncio: Serata speciale per Giorgia Soleri che ha scelto cinema e cena in solitaria dando poi anche un particolare annuncio misterioso. Nuovi progetti in vista per Giorgia Soleri che in queste ore, via social ...donnaglamour

Chiara Ferragni: "Piango e Tremo per stasera". L'influencer sarà da Fazio: “Non è un momento facile sotto nessun punto di vista - precisa -. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere ...milanotoday

Chiara Ferragni: “Tremo di paura e piango, pensatemi” - foto e video: L'attesa, in effetti, è grande, ed è concentrata su ciò che Ferragni dirà (o non dirà) da Fazio, e su ciò che il conduttore le… Leggi ...informazione