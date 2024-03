Tregua a Gaza | accordo più lontano | da Hamas niente lista degli ostaggi vivi | Israele non va al Cairo

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di domenica 3 marzo 2024) I negoziatori dello Stato ebraico non tratteranno finchénon consegnerà a Tel Aviv l'elenco dei prigionieri israeliani ancora in vita. Diniego di: "Nessuna informazione fino all'entrata in vigore del cessate il fuoco". L'appello del Papa: "Continuate i negoziati"