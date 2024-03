Tre ragazzi e un mondo Furlani e Simonelli argento Dosso di bronzo | è festa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E anche grandi rimpianti, quando vinci l’mondiale a 19 anni con la stessa misura di chi ha vinto l’oro, il fenomeno greco Tentoglou: il motto di Spiderman si adatta benissimo a Mattia, che infatti nell’ambiente è chiamato Uomo Ragno per la somiglianza non con Peter Parker, l’originale, ma con Miles Morales, la versione del...terzo millennio, quella ribattezzata ’Ultimate’. E in fondo anche lui è un’evoluzione di se stesso, a ben guardare: fino a un anno fa faceva sfracelli in due specialità, salto in alto e in lungo, a livello giovanile. Una doppia identità difficile da reggere: e così insieme con papà Marcello, ex altista di buonissimo livello (2,27 di personale, gareggiava contro il padre di Tamberi), e mamma Kathy Seck, velocista senegalese che ormai parla con accento laziale ...