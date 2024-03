Tragico schianto sulla strada | è strage | anche un 15enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 3 marzo 2024) In una serata che si preannunciava tranquilla, laAdriatica è stata teatro di un drammatico incidente che ha scosso la comunità di Vasto. Verso le 20.30, due autovetture, una Jeep Renegade e una Bmw coupe, si sono scontrate frontalmente lungo laStatale 16, all’altezza dell’ingresso della spiaggia di Casarza, trasformando in un attimo la quiete serale in una scena di devastazione. Il bilancio è pesante: tre persone hanno perso la vita, tra cui una giovane di appena 15 anni, e una quarta è rimasta ferita gravemente. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, hanno visto l’intervento coordinato del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che hanno lavorato senza sosta per assistere le vittime e liberare la carreggiata. Le vittime a bordo della Jeep, un uomo e una ragazza, sono morti sul colpo, mentre la terza vittima, un noto ...