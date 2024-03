Tragico incidente a San Giovanni Bianco Bergamo | 56enne muore sulla 470 della Valle Brembana | ci sono feriti

Tragico incidente in scooter a Vico Equense, muore sull'asfalto diciannovenne: I primi ad accorrere sono stati i vigili urbani guidati dal comandante Ferdinando Di Martino, a cui la Procura di Torre Annunziata ha affidato la ricostruzione dell'incidente dal Tragico epilogo. Poi ...napoli.repubblica

Marsala, scontro in Via Trapani tra due auto. Due feriti: E' di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto oggi, domenica 3 Marzo 2024, intorno alle 17, a Marsala, in Via Trapani. All'altezza del supermercato Penny, due auto si sono scontrate per un ...tp24

Deep Impact: tutto quello che c’è da sapere sul film su La7: Mentre corre per avvisare le autorità, tuttavia, muore in un Tragico incidente d’auto, senza riuscire a informare nessuno. Passa un anno e il mondo viene a sapere che una cometa si sta dirigendo verso ...tpi