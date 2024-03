Tragedia sulla Statale | Tre Vittime e Due Feriti in un Incidente Frontale Identificati i Coinvolti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 3 marzo 2024) Chieti - Unaha colpito la città di Vasto con la perdita di tre vite in un terribilestradale avvenuto lungo la16, nei pressi del parcheggio Casarza. Le, tutte residenti nella stessa città, sono state coinvolte in uno scontrotra una Jeep Renegade e una Bmw coupé. Tra lesi contano una ragazza di 15 anni, Martina Mancini, a bordo della Jeep insieme a suo zio, Paolo Marchesani, 51 anni, e sua cugina Claudia, figlia del 51enne. Nell'altra vettura, una Bmw, si trovava Dante Carpi, 48 anni, noto ristoratore della zona, accompagnato dal figlio e da Stefania Del Borrello, 19 anni. Martina Mancini e Dante Carpi hanno perso la vita nello schianto, mentre Stefania Del Borrello è rimasta gravemente ferita e è stata trasportata in ospedale per ...