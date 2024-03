Traffico Roma del 03-03-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana remondi sulla Cassia bis Veientana code per incidente tra Castel de’ ceveri raccordo anulare in questa direzionee code sulla dinord da Settebagni a raccordo anulare ed altri file su via Salaria per lavori all’altezza di Settebagni sempre in direzione diintenso su tratto Urbano della A24-teramo in fila tra cellulare Viale Togliatti è più avanti da Portonaccio alla tangenziale est in questa direzione e domani lunedì 4 marzo nuovo cantiere per lavori di manutenzione della rete tranviaria di Ponte Matteotti a partire dalle 7 e fino al 16 di marzo chiusa la corsia preferenziale per i tram Mentre nelle notti tra il 11 e il 12 marzo e il 13 marzo dalle 21 alle 5:30 il ponte sarà chiuso anche ai veicoli deviate ...