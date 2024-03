Traffico Roma del 03-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) LuceverdeDevi trovarti in studio Tiziana Arimondi sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana e per urgenti lavori al Gianicolense chiusa via Federico Ozanam tra via Fabiola e Piazza di Donna Olimpia per lavori di potatura fino alle 17:30 di questo pomeriggio chiusi sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia da viale del Policlinico a piazzale Brasile in direzione di viale del Muro Torto chiusi anche gli ingressi da via Nomentana e da piazza della Croce Rossa e nel quartiere San Lorenzo lavori ai binari del tram di via dei Reti con alcune variazioni di servizio per le linee tram 23 e 19 la linea tram 2 viene sostituita integralmente da bus la linea tram 3 è sostituita da Busto tra Porta Maggiore Valle Giulia e la linea 19 sempre con bus lungo la tratta Porta Maggiore Piazza Risorgimento per i dettagli di queste e di altre ...