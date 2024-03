Traffico Roma del 03-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) Luceverdevia ritrovati in studio Tiziana Raimondi si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitare per urgenti lavori al Gianicolense chiusa via Federico oznam via Fabiola e Piazza di Donna Olimpia mentre per lavori di potatura chiusi fino alle 17:30 di questo pomeriggio il sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia da viale del Policlinico a piazzale Brasile Riccione Viale del Muro Torto chiusi anche gli ingressi da via Nomentana e da piazza della Croce Rossa Per lo stesso motivo transito su carreggiata ridotta fino alle 17 su via di Porta Maggiore è determinata la 49 edizione della Mezza MaratonaOstia su via Cristoforo Colombo ancora chiuso il tratto tra via Villa di Plinio e lungomare di Ostia con deviazioni per le linee di bus per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...