Traffico Roma del 03-03-2024 ore 13 | 30

(Di domenica 3 marzo 2024) Luceverdeauto in fila sul tratto Urbano della A24-teramo per un incidente tra Portonaccio di bivio per la tangenziale est è in quest’ultima direzione altre file sul viadotto della Magliana tra via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio in direzione del grande raccordo anulare intenso è rallentato ilsulla via Ostiense Tra Acilia e il raccordo anulare in direzione Piazzale Ostiense in zona San Pietro diper il deflusso dei fedeli dopo la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco a venuta in piazza San Pietro in svolgimento la 41esima edizione della Mezza MaratonaOstia da questa mattina dall’Eur all’altezza del palazzo dello sport riaperta alveicolare in via Colombo all’altezza della via Pontina la prosecuzione ...