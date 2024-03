Traffico Roma del 03-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) Luceverdeintenso è rallentato ilsulla via Ostiense Tra Acilia e al Grande Raccordo Anulare in direzione Piazzale Ostiense code sulla via Aurelia per un incidente avvenuto all’altezza del grande raccordo in direzione fuoriin zona San Pietro possibili difficoltà di circolazione per il deflusso dei fedeli dopo la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco in piazza San Pietro si corre oggi la 49esima edizione della Mezza MaratonaOstia partita dall’Eur all’altezza del palazzo dello sport riaperta alveicolare in via Colombo all’altezza di via Pontina la prosecuzione delle interesserà ora il tratto tra via Villa di Plinio e lungomare di Ostia deviazioni per numerose linee bus si viaggia in fine su carreggiata ridotta in via di Porta Maggiore ...