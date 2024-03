Traffico Roma del 03-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) LuceverdeGianicolense chiusa via Federico Ozanam per la sede stradale danneggiata tra via Fabiola e Piazza di Donna Olimpia un incidente rallenta ilin via Tenuta del Cavaliere all’altezza di via Osteria delle capannacce possibili disagi alin via Pontina per un incidente avvenuto all’altezza del Grande Raccordo Anulare versoin zona San Pietro possibili difficoltà di circolazione per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco in piazza San Pietro si corre oggi la quarantunesima edizione della Mezza MaratonaOstia partita dall’Eur all’altezza del palazzo dello sport per poi proseguire sulla via Cristoforo Colombo in direzione Ostia chiusura della Colombo e deviazioni per numerose linee bus si viaggia su carreggiata ridotta in via di Porta ...