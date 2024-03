Traffico Roma del 03-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) Luceverdechiusa via di Donna Olimpia per la sede stradale danneggiata tra via Ozanam e Piazza di Donna Olimpia un incidente rallenta ilin via Tenuta del Cavaliere all’altezza di via Osteria delle capannacce si corre oggi la quarantunesima edizione della Mezza MaratonaOstia partita dall’Eur all’altezza del palazzo dello sport per poi proseguire sulla Cristoforo Colombo in direzione Ostia chiusura della Colombo e deviazioni per numerose linee di bus si viaggia su carreggiata ridotta in via di Porta Maggiore per consentire la potatura degli alberi fino alle 17 di questo pomeriggio per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...