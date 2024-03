Traffico Roma del 03-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) Luceverderallentamenti sullaFiumicino per un incidente avvenuto all’altezza dell’aeroporto in direzione di quest’ultimo si corre oggi la 49esima edizione della mezza maratona ao partenza alle ore 8 Come di consueto dall’Eur all’altezza del palazzo dello sport per poi proseguire sulla Cristoforo Colombo in direzione Ostia chiusura della Colombo e deviazioni per numerose linee di bus per lavori di potatura chiusi fino alle 17:30 di questo pomeriggio il sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia da viale del Policlinico a piazzale Brasile in direzione viale del Muro Torto anche gli ingressi da via Nomentana e da piazza della Croce Rossa per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano Grazie per l’attenzione servizio a cura della c e della polizia locale ...