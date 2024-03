Torta all’arancia | si cuoce in 5 minuti | è deliziosa! Ha 170 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 3 marzo 2024) Una ricetta che preparo in pochissimiè quella della. La cottura di questo dolce avviene nel microonde e il risultato è succoso e morbidissimo. Mangio questain qualunque momento della giornata, anche a colazione, proprio perché è leggerissima tanto da servirla anche a chi è a dieta o a chi preferisce non appesantirsi. Piace anche ai bambini!: ingredienti e preparazione. Questo dolceè facilissimo da fare. Infatti preparo l’impasto in una decina di. Per la cottura nel forno a microonde invece ne servono solo cinque. Alla fine porto a tavola unada dividere in 8 fette da 170 calorie. Gli ingredienti che uso sono: 40 gr di dolcificante stevia oppure 100 gr di ...