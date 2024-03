Torino-Fiorentina | Italiano | Restiamo attaccati alle prime Fuori casa serve più furore”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 - Partita nervosa, spigolosa, conclusa con una sorta di far west nei pressi delle due panchine. Vincenzoha analizzato così la serata a fine partita. "Penso siano situazioni dove si fraintende. Io stavo parlando col quarto uomo, volevo interpellare lui ma poi subentra l’adrenalina. A volte si arriva a tali battibecchi, ma penso non sia nulla di particolare, ci siamo visti col suo vice ed è tutto a posto. Non è la prima volta che capita con Ivan, succede, ci si stringe la mano e si va avanti. Volevo chiedere una cosa a Cairo ma qualcuno mi ha fermato". Sulla gara, che serata è stata? "Parliamo della partita, è quello che conta. Nella ripresa potevamo sfruttare la superiorità numerica anche se non è facile perché ilha pensato solo a difendere, chiuso sotto la linea dell'area di rigore con struttura e fisicità. ...