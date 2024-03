Torino Fiorentina | i granata funzionano tutti | solo Sanabria è in crisi totale

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 3 marzo 2024) Voti e statistiche su quella che è statadi ieri: dominio sabaudo, aspettative viola e tante valutazioni Tralasciando le polemiche sull’espulsione di Ricci e, soprattutto, le minacce rivolte da Juric a Italiano con conseguenti scuse da parte di un po’ tutto l’ambiente, oltre che dallo stesso tecnico croato, ilha certamente fatto una buona gara contro la. Giocare un tempo in 10 contro 11 e maturare a fine gara un indice più alto di aspettativa sui gol – 0.72 a 0.65 – non può che rendere orgogliosi per la prova fatta. Ecco un po’ di pagelle dei protagonisti. JURIC – 6,5 convinto dalle tre testate che prendiamo in esame. Il Corriere dello Sport lo motiva così: «Studia bene la partita specie sui difetti dellae per un tempo ...