Torino-Fiorentina | finale incandescente tra Juric e Italiano | poi la pace in diretta tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024), 2 marzo 2023 –finisce con uno scontro verbaletra i due allenatori. Nella “corrida”(dopo una partita tesissima in campo e in panchina)protesta per un fallo fischiato alla sua squadra ereagisce. I due vengono calmati dai rispettivi staff e la situazione richiama l’attenzione del direttore di gara (avvertito dal quarto uomo): cartellino giallo per, secondo giallo (ed espulsione) per. La serata, cominciata con un abbraccio tra i due, finisce con lainsu Sky.